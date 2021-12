Ligue 1 : Brest renverse Marseille et signe un sixième succès consécutif

Après avoir fait les cent pas tout au long de la rencontre dans sa zone technique sur la pelouse du stade Vélodrome, Jorge Sampaoli va enfin pouvoir se poser et se demander ce qui a cloché ce samedi 4 décembre. Michel Der Zakarian, à quelques mètres, a lui pu célébrer le coup parfait réalisé par son équipe. Alors que l’Olympique de Marseille maîtrisait parfaitement son match face à Brest et menait d’un but à la mi-temps, les Phocéens ont fini par s’incliner face à des Bretons renversants, qui remportent un sixième succès consécutif en Ligue 1 (1-2).

Le tournant dans cette rencontre, l’entraîneur argentin de l’OM ne mettra pas longtemps à l’identifier : cette main de Boubacar Kamara au retour des vestiaires, sur une reprise de volée anodine d’Hugo Magnetti dans la surface de réparation marseillaise. Romain Faivre, leader technique de Brest, égalisait sur penalty et relançait totalement son équipe et ses coéquipiers dans cette rencontre (53e).

Le coup de canon d'Honorat

Car avant cela, Brest n’avait pas existé et passé la première période en apnée. Avec 25% de possession de balle, les Bretons ont fini par craquer à la demi-heure de jeu sur le but du Brésilien Gerson à la suite d’un beau relais avec Dimitri Payet (29e). Mais en ce moment, Brest marche sur la Ligue 1. En s’imposant face à Saint-Étienne mercredi (1-0), les joueurs de Michel Der Zakarian avaient établi un record pour le club, avec cinq victoires d’affilée en championnat.

Les Bretons l’ont amélioré aujourd’hui, grâce au but splendide de Franck Honorat (70e), venu réduire au silence les 55 000 supporters marseillais présents au stade Vélodrome samedi. Les Marseillais ne sont jamais parvenus à revenir malgré l’énorme occasion manquée par Gerson (77e) et une fin de match passée à pousser devant les buts adverses.

5 - Brest est la 5e équipe à trouver la faille lors de chacun de ses 17 premiers matches d’une saison de Ligue 1 au 21e siècle, après Monaco en 2003/04, Lyon en 2005/06, Marseille en 2017/18 et Paris en 2018/19. Tonnerre ⚡️. @SB29 #OMSB29 pic.twitter.com/kECmp1Qk9D — OptaJean (@OptaJean) December 4, 2021

Avec ce succès, Brest met fin à une série de cinq défaites consécutives face à l'OM et met surtout un terme à l’invincibilité marseillaise en Ligue 1. L’OM ne s’était plus incliné en championnat depuis le 3 octobre dernier et un match de la 9e journée à Lille (0-2), et sa place de dauphin du Paris Saint-Germain est en danger, car le Stade rennais pourrait lui passer devant demain.

Un nouveau cador qui tombe face à Brest

Brest, de son côté, confirme son excellente forme, à l’image de son entraîneur. Der Zakarian, en grande difficulté en début de saison au moment de s’adapter à un nouveau club et un nouvel environnement, semble avoir trouvé la recette, avec une équipe joueuse et capable d’accrocher Lille (1-1), de battre Monaco (2-0), Lens (4-0) et donc Marseille sur ses sept derniers matchs.

Alors que l’objectif du club est d’assurer son maintien en fin de saison, Brest fait un bond de cinq places au classement avec ce succès et occupe provisoirement la 6e place de Ligue 1, avant les autres rencontres du week-end. Un autre coup de maître réalisé par les Bretons.