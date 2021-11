"J'aimerais aider à nouveau le club", Lionel Messi se voit revenir au Barça après sa carrière

Difficile d'oublier 21 ans de sa vie en quelques mois. Dans un entretien au quotidien catalan Sport, l'attaquant du PSG Lionel Messi est revenu sur le lien qui l'unit toujours au Barça, trois mois après son départ du club espagnol. "Quand je regarde les matches, je me souviens de moments, de matches au Camp Nou, avec le public, raconte Lionel Messi. Mais aujourd'hui, je suis plus serein, je suis installé et je vois tout ce que j'ai ici, au niveau sportif et familial."

L'été dernier, l'Argentin avait dû quitter la Catalogne en raison des difficultés financières du Barça, incapable de payer son salaire, même divisé de moitié. Messi ne le cache pas, il compte bien retourner en Espagne une fois sa carrière terminée. "Nous allons revenir vivre à Barcelone, notre vie sera là-bas, c'est sûr, explique-t-il. C'est ce que veut ma femme et ce que je veux moi aussi. J'ignore si ce sera directement après la fin de mon contrat avec Paris, mais on reviendra vivre à Barcelone".

Messi ne pense pas encore à la retraite

Et un possible retour au Barça, mais dans l'organigramme du club. "J'ai toujours dit que j'aimerais aider le club d'une quelconque façon, indique Messi. J'adorerais être directeur tecnnique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera au FC Barcelone ou non. Ou si ce sera d'une autre manière. Mais s'il y a une possibilité, j'aimerais bien aider à nouveau le club, car c'est le club que j'aime et j'ai envie qu'il reste au sommet et continue de grandir."

Mais la retraite n'est pas encore à l'ordre du jour pour Messi. "Non. Sincèrement, non (je ne pense pas à la retraite, NDLR). Après ce qui m'est arrivé, je vis au jour le jour, année après année, insiste Messi. Je ne sais pas ce qu'il va se passer au Mondial (au Qatar en décembre 2022) ou après le Mondial. Je n'y pense pas. Il se passera ce qu'il devra se passer à ce moment-là".