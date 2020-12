Football : Raymond Domenech confirme qu'"un accord a été trouvé" avec le FC Nantes

L'ancien sélectionneur des Bleus prendra la suite de Patrick Collot. Il n'a plus géré d'équipe depuis la grève des joueurs de l'équipe de France pendant la Coupe du monde 2010. L'officialisation de sa venue au FC Nantes se fera après les fêtes de Noël.

Raymond Domenech a confirmé jeudi 24 décembre à France Bleu Loire Océan qu'un "accord avait été trouvé" avec le FC Nantes. "L'accord sera finalisé après les fêtes", selon l'ancien coach de l'équipe de France. L'officialisation se fera après les fêtes de Noël.

L'annonce de sa venue chez les Canaris avait été faite mercredi. Raymond Domenech prendra la suite de Patrick Collot qui assurait l'intérim depuis le limogeage Christian Gourcuff début décembre. Le FC Nantes est 16e de Ligue 1, à deux points du barragiste, après sa défaite contre Lyon (3-0) mercredi.

Devenu consultant à la télévision, Raymond Domenech n'a plus géré d'équipe depuis la grève des joueurs de l'équipe de France à Knysna, lors de la Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud. Il ne s'est plus installé sur le banc d'un club depuis son passage à l'Olympique Lyonnais, entre 1988 et 1993.