Football : Pascal Dupraz limogé de son poste d'entraîneur de Toulouse

Pascal Dupraz sera remplacé par son adjoint, Michaël Debève.

Dupraz et Toulouse, c'est fini. Artisan du maintien inespéré du TFC en 2016, Pascal Dupraz quitte son poste d'entraîneur, lundi 22 janvier. Et pour cause, le club de Toulouse n'a remporté que trois victoires en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Résultat : le club a dégringolé à la 19e place du classement de Ligue 1 avec seulement 20 points. "C’est Michaël Debève qui prendra, à partir de ce jour, les rênes de l’équipe professionnelle", indique le communiqué du club.

"C'est plus que la scoumoune"

"La scoumoune ? C'est plus que la scoumoune, c'est impensable de perdre ce match, mais on le perd", avait réagi Pascal Dupraz, après la défaite de son équipe, samedi 20 janvier, face à Montpellier (Hérault). Un nouvel affront qui lui aura coûté son poste d'entraîneur. "Pascal Dupraz et Olivier Sadran ont considéré que toutes les conditions sportives et extra-sportives n'étaient pas réunies pour mener à bien les prochaines échéances du club", a indiqué le club.