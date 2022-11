Football : les premières dates de la saison 2023-2024 de Ligue 1 et Ligue 2 dévoilées

Pour cette première saison de Ligue 1 à 18 clubs, la reprise a été fixée au week-end des 12 et 13 août 2023.

À l'issue de son conseil d'administration, la Ligue de football professionnel (LFP) a adopté et dévoilé, mercredi 9 novembre, le "calendrier général" de la saison 2023-2024 des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.

Alors que cet exercice verra le passage à 18 clubs et 34 journées dans l'élite, contre 20 clubs et 38 journées actuellement, la LFP explique que "seule la 17e journée sera programmée en semaine". Celle-ci se jouera le mercredi 20 décembre 2023, marquant "le début de la trêve hivernale". Les écuries de Ligue 1 reprendront ensuite le week-end des 13 et 14 janvier 2024 pour la 18e journée, avant d'enchaîner jusqu'à la 34e et dernière journée le samedi 18 mai.

"Le match aller des barrages d’accession à la Ligue 1 Uber Eats aura lieu le jeudi 30 mai 2024, et le match retour se déroulera le dimanche 2 juin 2024" précise la LFP, à propos de cette double confrontation entre le 16e de Ligue 1 et le vainqueur des plays-offs de Ligue 2.

Dans l'antichambre de l'élite du football professionnel français, qui passera à 18 clubs pour la saison 2024-2025, les hostilités reprendront le week-end du 5 août 2023. Une trêve de Noël est prévue le mardi 19 décembre et la dernière journée est fixée au samedi 18 mai 2024. À l'issue de la saison, le quatrième et le cinqiuème s'affronteront pour le play-off N.1 le mercredi 21 mai, avant que le vainqueur ne défie le troisème dans le play-off N.2, le vendredi 24 mai. "L’intégralité du calendrier général des compétitions 2023/2024 sera publiée ce jeudi 10 novembre suite à son adoption définitive par le Comité Exécutif de la FFF" conclut la LFP.