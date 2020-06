Football : le président d'Amiens dénonce un "manque d'humanité, de solidarité" après le refus de la LFP de maintenir son club en Ligue 1

La Ligue de Football Professionnel rejette la proposition d'une Ligue 1 à 22 clubs, Amiens et Toulouse doivent donc descendre en Ligue 2 la saison prochaine.

La Ligue de football professionnel (LFP) s'est opposée vendredi 19 juin à une Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine, invitant son Assemblée générale à faire de même mardi. Si cela est confirmé, la Ligue 1 se jouera à 20 clubs, et Amiens et Toulouse seront rélégués en Ligue 2 après la saison tronquée par le coronavirus.



Bernard Joannin, président de l’Amiens SC, a fait part de sa déception sur France Bleu Picardie, et va déposer un recours devant le Conseil d'Etat. "J'ai assisté à un conseil d'administration à charge", a-t-il dénoncé, "je me serais cru aux belles heures soviétiques". Il estime que "le dialogue ne s'est pas fait, ils n'ont pas réellement réfléchi à envisager cette Ligue 1 à 22, ils se sont évertués à donner des explications pour qu'elle ne se fasse pas."

"Tout ca manque d'humanité, de solidarité, cette décision va à l'encontre de l'équité sportive et des valeurs du football", déplore-t-il. Bernard Joannin compte déposer un recours devant le Conseil d'Etat, d'autant qu'il estime que "les arguments de droit sont de notre côté". "A partir du moment où le championnat ne s'est pas terminé, il n'y a aucune raison de faire descendre Amiens", conclut-il.