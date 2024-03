Football : Kylian Mbappé, joueur le mieux payé en Ligue 1

Le footballeur français Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé du championnat de France de Ligue 1, selon les estimations du journal L’Équipe, publiées jeudi 21 mars, en partenariat avec France Bleu. Le joueur du Paris Saint-Germain touche, selon le quotidien sportif, un salaire de six millions d’euros brut par mois.

Une majorité de joueurs parisiens dans le Top 30

Le Français est suivi par un de ses compatriotes, à la deuxième place du classement. L'ancien attaquant du Barça Ousmane Dembélé, recruté l'été dernier par le PSG, gagne 1,2 million d'euros brut mensuels et est à égalité avec le défenseur brésilien du PSG Marquinhos. Deux autres Parisiens émargent au-delà du million d'euros bruts mensuels : les défenseurs Lucas Hernandez et Milan Skriniar.

Le classement des 30 plus gros salaires de la L1 en 2024 : le PSG loin devant, l'OM et l'OL cassent leur tirelire > https://t.co/I7HbbMPY55 pic.twitter.com/nacf1Grb2G — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 20, 2024

Il faut descendre à la 11e place de ce classement pour voir les deux premiers joueurs qui ne font pas partie du club de la capitale : le Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang et le Monégasque Wissam Ben Yedder, qui gagnent environ 650 000 euros brut mensuels. Deux Lyonnais apparaissent à la 16e place, Alexandre Lacazette et Nemanja Matic, avec 500 000 euros bruts mensuels. Sur les 30 joueurs les mieux rémunérés en France, 18 sont Parisiens, cinq Marseillais, six Lyonnais et un Monégasque.

Les joueuses bien moins payées

Du côté des entraîneurs, c'est le Parisien Luis Enrique qui est en tête du classement, avec un salaire brut estimé à 923 500 euros mensuels, suivi du coach de l'AS Monaco Adi Hutter, avec 250 000 euros, et Patrick Vieira qui touche 230 000 euros. L'entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset, gagne 150 000 euros bruts mensuels.

Très loin du niveau du top 30 des joueurs de Ligue 1, la joueuse la mieux payée de Division 1 féminine est Marie-Antoinette Katoto, attaquante du PSG. Selon les informations de L'Équipe, la joueuse gagne 58 000 euros bruts par mois.