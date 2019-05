Football : Dominique Rocheteau, directeur sportif de l'AS Saint-Etienne, quitte son poste

Après l'annonce du départ de l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne Jean-Louis Gasset, c'est le directeur sportif des Verts, Dominique Rocheteau, qui a décidé de lui emboîter le pas.

Lui non plus ne sera plus sur le banc des Verts. Selon les informations recueillies par franceinfo et France Bleu Saint-Etienne Loire, le directeur sportif de l'AS Saint-Etienne Dominique Rocheteau quitte lui aussi son poste. Un annonce qui intervient au lendemain du départ de l'entraîneur Jean-Louis Gasset.

Légende des Verts

Directeur sportif de l'AS Saint-Etienne depuis juin 2017, cet attaquant légendaire des Verts dans les années 70 était revenu dans l'encadrement du club en 2010. Âgé de 64 ans, Dominique Rocheteau a fait les grandes heures de l'ASSE de 1971 à 1980. Il a notamment participé en 1976 à l'épopée de Saint-Etienne en Coupe d'Europe des clubs champions où les Verts ne sont tombés qu'en finale face au Bayern Munich. Il a ensuite rejoint le PSG en 1980 pour terminer sa carrière de footballeur à Toulouse de 1987 à 1989.