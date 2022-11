Foot : Noël Le Graët écarte Pascal Garibian, directeur technique de l'arbitrage français

Noël Le Graët a tranché. Alors que les clubs professionnels réclamaient un changement à la tête de l'arbitrage français, le président de la FFF a annoncé à L'Equipe, à l'issue du comex de la fédération, jeudi 10 novembre, qu'il allait remercier son directeur technique Pascal Garibian.

"On va vers un changement de stratégie dans l'arbitrage. Il est plus que probable qu'il y aura un changement, a-t-il expliqué selon les propos rapportés par le quotidien sportif. On ne peut pas nier qu'il y a certains pros qui ne veulent plus de lui. Je dois le recevoir et voir avec lui l'avenir. Je lui dirai : "Pascal, on va arrêter. Maintenant, comment on fait ?".

Plusieurs pistes pour remplacer Pascal Garibian

Pascal Garibian ne devrait donc plus être le directeur technique de l'arbitrage après la Coupe du monde au Qatar. D'ailleurs, Noël Le Graët s'est d'ores et déjà penché sur plusieurs pistes pour le remplacer. "En principe, on recevra quelques candidats. L'ensemble du comex, où il y a des pros, verra les quatre ou cinq [choix] possibles et choisira celui qu'il sent le mieux, dans les délais les plus courts", a conclu le patron de la FFF.