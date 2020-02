Foot : le salaire mensuel moyen est de 94 000 euros en Ligue 1

Les dix joueurs les mieux payés de Ligue 1, Neymar en tête, jouent tous au Paris-Saint-Germain, mais leurs salaires très élevés ne reflètent pas les rémunérations des footballeurs du championnat, le salaire médian étant de 35 000 euros.

Le salaire mensuel brut moyen des joueurs de Ligue 1 est de 94 000 euros, selon une estimation du journal L'Equipe publiée vendredi 7 février.

Le top 10 est monopolisé par le PSG : le joueur le mieux payé de Ligue 1 est Neymar, avec 3,06 millions d'euros brut mensuels, suivi de Kylian Mbappé (1,91 millions d'euros), Thiago Silva (1,5 million), Edinson Cavani (1,345 million), Marquinhos, Marco Verratti (1,2 million d'euros), Angel di Maria (1,1 million), Keylor Navas (1 million), Mauro Icardi (800 000 euros par mois) et Leandro Paredes.

Salaire médian de 35 000 euros

Si le salaire mensuel moyen en Ligue 1 est de 94 000 euros, cela ne reflète pas la réalité de la majorité des joueurs du championnat. Ce chiffre est en effet gonflé par les importantes rémunérations des joueurs du PSG. Le salaire médian, élément plus réaliste, est de 35 000 euros (cela signifie que la moitié des joueurs de Ligue 1 gagne plus de 35 000 euros, et l'autre moitié gagne moins de 35 000 euros).

En Ligue 2, le salaire moyen chute à moins de 11 000 euros, et le médian est à 8 500 euros, note L'Equipe.