Foot : la rencontre Amiens-Reims reportée en raison du brouillard

Le brouillard ne permet pas une bonne visibilité pour les joueurs comme pour les arbitres sur le terrain, selon le club picard.

La rencontre entre Amiens et le Stade de Reims, prévue mercredi 4 décembre à 19h et comptant pour la 16e journée de Ligue 1, a été reportée en raison du brouillard, ont annoncé les deux clubs.

Le match "est reporté à une date ultérieure sur décision des autorités de la LFP en raison des conditions météorologiques défavorables. Par manque de visibilité, la sécurité des joueurs n'est pas assurée", a expliqué le club picard.

Une belle vue pic.twitter.com/Zou4u7Lxr3 — Amiens SC (@AmiensSC) December 4, 2019

En cause, un épais brouillard qui touche la Somme et empêche une bonne visibilité sur le terrain, pour les joueurs comme pour les arbitres. La semaine dernière, le choc entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain avait déjà été reporté en raison d'intempéries dans le sud-est de la France. Il a été reprogrammé au 15 janvier par la Commission des compétitions de la Ligue de football professionnel.