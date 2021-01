Droits TV du foot français : Canal+ saisit la justice pour contester le nouvel appel d'offre de la LFP

Canal+ a décidé de saisir justice pour contester le nouvel appel d'offres de la Ligue de football professionnel concernant les droits du football (Ligue 1 et Ligue 2), a appris franceinfo de source proche du dossier lundi 25 janvier confirmant une information du journal l'Equipe.

Le 19 janvier dernier, la LFP a lancé un nouvel appel d'offres qui s'achève le 1er février. Mais cet appel concerne uniquement les lots rendus par le diffuseur défaillant Mediapro, soit 80% de la Ligue 1 et la Ligue 2. Il n'englobe en revanche pas le lot détenu par Canal+ via une sous-licence de BeIn Sport (les 20% restants) ce que conteste Canal+. La chaine estime payer trop cher pour ce lot et veut que l'ensemble des droits du foot soient remis aux enchères.

L'audience est fixée au 19 février devant le tribunal de commerce de Paris.