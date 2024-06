Droits TV de la Ligue 1 : la Ligue de football professionnel envisage sérieusement de lancer sa propre chaîne en cas d'échec des négociations

La Ligue de football professionnel, qui négocie toujours avec les différents acteurs pour les droits télévisés pour la période 2024-2029, envisage sérieusement, en cas d'échec des négociations, de lancer sa propre chaîne, a appris jeudi 6 juin la direction des Sports de Radio France auprès de sources concordantes, confirmant une information du Parisien et de l'Equipe.

Il s'agirait d'une chaîne à 25 euros par mois avec l'intégralité des matches de Ligue 1 et diffusée via divers canaux : les fournisseurs d'accès à internet (FAI) et les plateformes de streaming. Cette chaîne, made in Ligue, est dans les cartons depuis 2021, avant qu'Amazon récupère la majeure partie des droits télévisés du football français. Pour rappel, l'appel d'offre pour les droits TV de la Ligue 1 a été lancé le 12 septembre et s'est avéré infructueux un mois plus tard.

Une formule qui a été présentée lors du dernier conseil d'administration de la Ligue. Les présidents de club se sont montrés réceptifs malgré une certaine inquiétude devant un dossier qui traine depuis plusieurs mois.

Depuis, la LFP via son président Vincent Labrune négocie de gré à gré avec les différents acteurs, notamment la chaîne qatarie BeIn Sports. Cette dernière, qui semblait en capacité de s'aligner sur le prix demandé par la Ligue - 700 millions d'euros pour les droits nationaux - n'a toujours pas donné son aval.