Direct Toulouse-Lens : les Sang et Or ouvrent le score, suivez le match de Ligue 1

Trois jours après sa victoire en Coupe de France, Toulouse reçoit Lens en match en retard de la 33e journée de Ligue 1, mardi.

Soir de fête au Stadium. Vainqueur de la finale de la Coupe de France samedi face à Nantes (5-1), Toulouse présente, mardi 2 mai, son trophée à son public, après les festivités du week-end. S'ils n'ont plus rien à jouer en championnat, les Toulousains, 13es au classement, auront à coeur d'être à la hauteur face à l'adversaire du soir, le RC Lens.



Troisièmes de Ligue 1, les Artésiens ont vu l'OM prendre quatre points d'avance dimanche soir, grâce à leur succès sur Auxerre, et espèrent bien recoller à une longueur des Phocéens, qu'ils affronteront samedi 6 mai dans leur antre de Bollaert. En attendant, c'est un RCL en pleine forme qui s'avance au Stadium, et qui reste sur un succès probant face à l'AS Monaco (3-0). La vraie question porte sur la forme des Toulousains, après plusieurs jours de festivités...