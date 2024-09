Direct Saint-Etienne-Lille : les Stéphanois résistent aux offensives nordistes... Suivez le match de la 4e journée

Geoffroy-Guichard attend ses premiers frissons et ses premiers points. En match d'ouverture de la 4e journée de Ligue 1, Saint-Étienne reçoit Lille, vendredi 13 septembre (20h45). De retour en Ligue 1 cette saison, les Verts de Saint-Étienne ont perdu leurs trois premiers matchs et occupent actuellement la dernière place du classement. Pire encore, les joueurs d'Olivier Dall'Oglio n'ont toujours pas marqué le moindre but.

Les Lillois, à l'inverse, réalisent un bon début de saison sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Bruno Génésio. Avant une défaite face au PSG (3-1), les Dogues avaient remporté leurs deux premiers matchs de Ligue 1 et se sont qualifiés pour la Ligue des champions. Avec Jonathan David et Edon Zhegrova, leur puissance offensive reste intacte et peut profiter du manque de maturité de la défense stéphanoise, avant leur premier match en Ligue des champions.face au Sporting Lisbonne, mardi 17 septembre.

Suivez la rencontre.