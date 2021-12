DIRECT. Rennes-Nice : les Aiglons mènent à la pause, suivez en direct le choc pour le podium

Dans un duel de prétendants à l'Europe, les Rouge et Noir reçoivent les Azuréens au Roazhon Park.

Rennes reçoit l'OGC Nice à domicile, dimanche 12 décembre, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Actuel dauphin du PSG en championnat, Rennes pourrait créer la surprise.

Arrivé en cours de saison dernière, Bruno Génésio a fait progresser sa formation et trouvé son rythme de croisière. Rennes enchaîne les victoires et a récemment étrillé Saint-Etienne (5-0) avec un triplé de Martin Terrier. La formation bretonne est à l’heure actuelle la seule équipe de L1 à être parvenue à s’imposer face au PSG et s'est assurée d'être leader d'un groupe en Ligue Europe Conférence. De son côté, Christophe Galtier souhaite mettre fin à la mauvaise passe que traverse son équipe, après une nouvelle défaite à domicile contre Strasbourg.