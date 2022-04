DIRECT. Reims-Marseille : l'OM veut conforter sa place de dauphin, les Rémois visent le maintien... Suivez la 34e journée de Ligue 1

Les joueurs de l'Olympique de Marseille, deuxièmes du classement, souhaitent finir en beauté le championnat et s'assurer une place en Ligue des champions.

Ils sont en pleine bourre. Opposés au Stade de Reims, dimanche 24 avril, les joueurs de l'Olympique de Marseille réalisent une fin de saison tonitruante. Malgré le revers subi face au Paris-Saint-Germain lors de la 32e journée, les Phocéens comptabilisent neuf victoires sur les dix derniers matchs disputés, dont la dernière conquise mercredi face aux Nantais (3-2). Plus que jamais, les hommes de Jorge Sampaoli confortent leur place de dauphin de la Ligue 1 avec six points d'avance sur Rennes, Strasbourg et Monaco.

Côté Rémois, l'enjeu sera de valider définitivement son ticket pour rester en Ligue 1 la saison prochaine. Actuellement treizième du championnat, l'équipe d'Oscar Garcia a une avance de neuf points sur Saint-Étienne, premier relégable. De plus, les Champenois viennent de s'offrir un beau succès dans le temps additionnel face aux Lillois (2-1) et ont repris confiance. Suivez le match en direct.