DIRECT. PSG-Troyes : Parisiens et Troyens dos à dos à la pause... Suivez le match de Ligue 1

Dynamiques complètement opposées entre le Paris Saint-Germain et son adversaire du jour, Troyes. Les Parisiens, toujours invaincus en Ligue 1 cette saison, reçoivent l'Estac, qui reste sur quatre matchs sans victoire, samedi 29 octobre. Mais les Troyens, onzièmes de Ligue 1 et tombeurs de Monaco plus tôt dans la saison, ne sont pas à prendre à la légère et pourraient profiter de ce match, intercalé entre deux rencontres de Ligue des champions, pour tenter de ramener quelques points de la capitale.

Christophe Galtier peut néanmoins compter sur un effectif quasiment au complet, alors que l'infirmerie parisienne se vide et que son trio offensif, Messi-Neymar-Mbappé est très en forme en ce moment. Suivez le match en direct.