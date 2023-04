Direct PSG-Lens : le titre se joue-t-il déjà au Parc des Princes ? Suivez le choc de la 31e journée de Ligue 1

Le leader parisien accueille, samedi, son dauphin lensois, qui possède six points de retard sur le Paris Saint-Germain en championnat.

C'est un choc. Le premier contre le deuxième. Une semaine après sa victoire poussive à Nice (2-0), le Paris Saint-Germain reçoit le RC Lens, samedi 15 avril, lors de la 31e journée de Ligue 1. Un match capital dans la course au titre. Vaincus lors de leurs deux derniers matchs à domicile, les Parisiens, qui comptent six points d'avance sur les Sang et Or, peuvent se rapprocher du sacre. Un succès placerait en effet les hommes de Christophe Galtier sur une voie royale, avec six matchs à disputer contre des équipes de deuxième partie de tableau (hormis Lorient, actuellement 10e).

Mais la formation de Franck Haise, qui affiche le total de points (63) le plus élevé de son histoire à ce stade de la compétition, entend bien jouer les trouble-fêtes au Parc des Princes. Avec quatre victoires lors de leurs quatre derniers matchs, les Sang et Or, qui n'ont plus perdu depuis un déplacement à Lyon le 12 février, ont le potentiel pour confirmer leur succès du match aller (3-1 le 1er janvier).