DIRECT. Nantes-Rennes : les Canaris égalisent juste avant la pause... Suivez le dernier match de la 36e journée

Un derby pour finir. En conclusion de la 36e journée de Ligue 1, les Canaris reçoivent Rennes, quatrième du classement, mercredi 11 mai. Les Rouge et Noir remonteraient sur le podium en cas de victoire. La formation entraînée par Bruno Genesio reste sur deux succès en championnat (2-0 contre Saint-Etienne et 5-0 contre Lorient) et se présente à la Beaujoire en tant que deuxième meilleure attaque du championnat.

Les Nantais (9e) retrouvent eux leur public avec un nouveau trophée sous le bras : une Coupe de France remportée face à l'OGC Nice, samedi. En battant les Rennais, les hommes d'Antoine Kombouaré, déjà qualifiés pour la prochaine Ligue Europa, joueraient les trouble-fête dans la course au podium, au détriment de leurs rivaux de l'Ouest. Ils prendraient aussi leur revanche sur une formation qui a remporté leur précédente confrontation (1-0), lors de la 3e journée du championnat.