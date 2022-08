DIRECT. Marseille-Reims : l'OM ouvre le score sur un but contre son camp rémois... Suivez le match de la première journée de Ligue 1

Le dernier match de cette première journée de Ligue 1, dimanche 7 août, verra l'OM et le Stade de Reims s'affronter. Une rencontre très attendue côté phocéen, après plusieurs semaines agitées. Après le départ, dès la reprise de l'entraînement, du très populaire Jorge Sampaoli, Marseille a fait appel au Croate Igor Tudor pour remplacer l'Argentin sur le banc. La préparation, émaillée de défaites face à Norwich, Middlesbrough et l'AC Milan, n'a pas rassuré les joueurs et les supporters. La venue de Reims au Vélodrome tombe donc à pic pour des Olympiens en quête de certitudes.

Reims, la vie sans Ekitike

Les Champenois, quant à eux, sont partagés entre ambition mesurée de faire mieux que l'an passé (12es du classement final) et crainte de la zone rouge. De plus, les hommes d'Oscar Garcia ne pourront pas, cette saison, compter sur les exploits de Hugo Ekitike, révélation rémoise de l'année passée, parti depuis au Paris Saint-Germain. Suivez le match en direct.