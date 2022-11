DIRECT. Lyon-Nice : les Gones et les Aiglons veulent se replacer au classement avant la trêve... Suivez la rencontre de Ligue 1

L'Olympique lyonnais de Laurent Blanc accueille l'OGC Nice, vendredi, dans un duel de candidats à l'Europe en ouverture de la 15e journée du championnat de France.

Faire bonne impression avant le Mondial. A Lyon comme à Nice, le début de saison n'a pas été de tout repos à cause de résultats décevants. Respectivement huitième et neuvième du championnat avant de s'affronter pour le compte de la 15e journée, vendredi 11 novembre au Groupama Stadium, les deux candidats à l'Europe veulent se rapprocher du top 6 pour passer une trêve internationale un peu plus tranquille.

Après une défaite à Marseille durant laquelle ils n'ont que peu existé (1-0), les Gones doivent rebondir alors que Laurent Blanc avait fixé comme objectif de marquer un maximum de points d'ici à la Coupe du monde, sans se préoccuper de l'identité de jeu. Cela tombe bien, Nice est l'une des victimes préférées d'Alexandre Lacazette (sept buts contre le club azuréen). Mais les Aiglons de Lucien Favre arrivent en confiance. Si tout est loin d'être parfait sur le terrain, le club n'a plus perdu depuis cinq rencontres en Ligue 1 (3 victoires et 2 nuls). Qui parviendra à l'emporter pour se relancer juste avant la coupure ? Suivez notre direct.