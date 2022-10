DIRECT. Lorient-Reims : les Rémois réduits à dix... Suivez le match de Ligue 1

Plus rien n'arrête les Merlus. Deuxièmes de Ligue 1 derrière le PSG, les Lorientais accueillent le Stade de Reims, samedi 15 octobre, au Moustoir. Auteurs d'un début de saison exceptionnel, les hommes de Régis Le Bris vont tenter de décrocher une septième victoire de rang, qui leur assurerait de conserver la place de dauphin à l'issue du week-end.

En face, les Rémois connaissent un début d'exercice plus délicat. Ils ne se sont plus imposés depuis la fin du mois d'août, et pointent à la 15e place du classement, à égalité de points avec le premier relégable, Angers. Mais ils restent sur un bon match nul à domicile face au Paris Saint-Germain (0-0).