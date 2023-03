Lille-Lyon : au terme d'un final fou, l'OL arrache le nul face aux Dogues

Les Lillois ont longtemps mené au score, vendredi, avant de se faire rejoindre dans les dix dernières minutes sur des réalisations d'Alexandre Lacazette (3-3).

Alors qu’ils ont eu l'avantage à plusieurs reprises contre Lyon, les Lillois peuvent nourrir des regrets. Dogues et Gones se sont séparés sur un match nul (3-3), en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, vendredi 10 mars. Les six buts ont tous été inscrits en seconde période, avec un triplé pour Jonathan David (46e, 61e, 79e), dont deux buts sur pénalty, pour les Nordistes, contre un but de Bradley Barcola (64e) et un doublé d’Alexandre Lacazette (83e, 89e) pour l’OL.

Avec son triplé, Jonathan David passe en tête du classement des buteurs du championnat (19 buts), une unité devant Kylian Mbappé. Dans le duel des buteurs, Alexandre Lacazette a lui connu une soirée à rebondissements. De retour de blessure, il est entré en jeu à la 72e minute, a provoqué un pénalty en commettant une main, puis a remis l’OL à flot avec un doublé en six minutes. Les Dogues ont cru pouvoir arracher la victoire sur un nouveau pénalty, finalement refusé après intervention tardive de la VAR (95e). Lille, qui avait l’occasion de remonter provisoirement à la cinquième place, reste sixième, à égalité avec Rennes (46 points).

