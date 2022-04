DIRECT. Lille-Lens : les Sang et Or déjà devant

A l’heure de ce nouvel épisode du derby du Nord, samedi 16 avril, un point sépare les deux voisins qui lorgnent sur une place européenne en fin de saison. Très solides à défaut d’être brillants, les Lillois jouent gros à domicile alors qu’ils restent sur deux nuls contre Bordeaux (0-0) et Angers (1-1) en Ligue 1.

Après un gros passage à vide début janvier, Lens a de son côté remis la marche en avant et pointe au 8e rang juste derrière son rival avant le début de la 32e journée. Forts d’un beau succès contre Nice (3-0), les Lensois n’ont cependant plus vraiment le droit à l’erreur dans ce sprint final. A la suite des incidents du match aller à Bollaert, qui avait terni la victoire des Sang et Or 1-0, et quelques banderoles sorties au cours de la saison, la rencontre s’annonce d’ores et déjà bouillante.