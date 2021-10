DIRECT. Ligue 1 : suivez le match Montpellier-Lens

Montpellier reçoit le RC Lens, dimanche 17 octobre, à 17h au Stade de la Mosson. Un match qui pourrait s'avérer prolifique entre les deux meilleures attaques de Ligue 1 (16 buts) derrière Nice et Paris. Avec une seule défaite en sept matchs, les Sang et Or réalisent un excellent début de championnat, à l'inverse des hommes d'Olivier Dall'Oglio, 13es au classement. "Le RC Lens a commencé fort", a souligné le Montpellierain Jordan Ferri.

Privé de son public à domicile après les incidents survenus contre Lille en septembre dernier, le RC Lens pourra en revanche compter sur ses supporters à Montpellier. Le club nordiste devra cependant composer son équipe sans Facundo Medina, le défenseur argentin étant suspendu.