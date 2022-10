DIRECT. Lens-Toulouse : il ne manque que les buts à la pause... Suivez la rencontre de la 13e journée de Ligue 1

Une invincibilité à confirmer. Vainqueur de ses six premiers matchs à Bollaert-Delelis, le RC Lens reçoit Toulouse, vendredi 28 octobre (21 heures), pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Deuxièmes après leur succès à Marseille samedi dernier, les Artésiens se rapprocheraient du PSG (qui reçoit Troyes samedi après-midi) en battant Toulouse. Les Violets sont certes promus, mais ce match a tout du piège pour des Sang et Or moins fringants dernièrement (3 buts sur leurs 5 dernières sorties).

Car le Téfécé, invaincu en octobre, est le genre d'adversaire décomplexé qui pourrait contrecarrer les plans lensois. Solides dixièmes avec un épais matelas d'avance sur la zone rouge (+ 7 points), les Haut-Garonnais se rendent à Bollaert-Delelis sans pression. De là à imaginer la bande à Philippe Montanier - ancien de la maison lensoise - réaliser un coup dans le Pas-de-Calais, il n'y a qu'un pas.