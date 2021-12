Brest-Montpellier : fin de série en Ligue 1 pour les Brestois, corrigés par les Montpelliérains

Les Bretons, qui restaient sur six victoires d'affilée en Ligue 1, ont concédé une défaite cinglante contre le MHSC (0-4) samedi.

Montpellier s'est baladé à Brest (0-4), lors de la 18e journée de Ligue 1, samedi 11 décembre. Les Héraultais ont mis fin à la série de six victoires des Bretons en championnat, en plus de s'approcher provisoirement du podium. Le MHSC est quatrième avec 28 points alors que Brest est stoppé dans sa remontée, et se retrouve à la douzième place (24 points).

Les Montpelliérains ont assommé les Finistériens juste avant la mi-temps grâce à Elye Wahi (45e+1), buteur pour la troisième fois en trois matchs. Au retour des vestiaires, le Stade Brestois s'est effondré. Stephy Mavididi d'une demi-volée (47e) et Junior Sambia, bien servi par Valère Germain (60e), ont douché les espoirs de leurs adversaires. Entré à la pause à la place du premier buteur Wahi, Germain y est allé de son but à cinq minutes du terme (85e).

SB29 0-4 MHSC

Le MHSC s’impose à Brest avec une troisième victoire consécutive en L1

Wahi (45+1’)

Mavididi (47’)

Sambia (60’)

Germain (84’)



#SB29MHSC pic.twitter.com/B8NVlshtFO — MHSC (@MontpellierHSC) December 11, 2021

Montpellier au pied du podium

Malgré un sursaut d'orgueil au milieu de la seconde période, les Bretons voient leur série de six succès d'affilée en Ligue 1 stoppée par des Montpelliérains réalistes (4 buts sur 4 tirs cadrés). De retour à Francis-le-Blé, l'entraîneur du MHSC Olivier dall'Oglio (Brestois de 2019 à 2021) a joué un mauvais tour à son ancien club.

Le MHSC gagne pour la troisième fois consécutive en Ligue 1 après Metz (3-1) et Clermont (1-0) et se rapproche de la troisième place au classement occupée par Marseille. Dimanche, l'OM se rendra à Strasbourg, Nice à Rennes et Lyon à Lille.