André Villas-Boas nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille

Le technicien portugais de 41 ans remplace Rudi Garcia, à la tête du club de foot phocéen.

Le Portugais André Villas-Boas a été nommé entraîneur de l'Olympique de Marseille, selon les informations recueillies par France Bleu Provence. Il a signé un contrat de deux saisons et remplace Rudy Garcia, qui a annoncé son départ du club.

Une expérience mitigée en Angleterre

Ågé de 41 ans, le nouveau technicien olympien était libre depuis son départ du club chinois Shanghai SIPG, en 2017. Longtemps assistant de José Mourinho à Chelsea puis à l'Inter Milan, il a commencé à entraîner en 2009, au Portugal, avant de prendre la direction de l'Angleterre pour prendre les rênes de l'équipe de Chelsea puis de Tottenham, deux clubs ambitieux où il n'est pas parvenu à remporter le moindre titre, en deux saisons et demi.

André Villas-Boas est ensuite parti au Zenith Saint-Petersbourg, où il remporte le championnat de Russie avant de rallier la Chine.

La philosophie et l’approche du jeu d’André Villas-Boas s’alignent sur ce que nous souhaitons pour l’OM et contribueront à revitaliser notre projet après une campagne décevanteFranck McCourt, propriétaire de l'OMdans un communiqué

"Nous sommes ravis d'engager un entraineur dont le succès est reconnu au plus haut niveau en Europe et dans le monde. Nos attentes sont toujours aussi grandes et nous apportons les changements nécessaires pour atteindre nos objectifs", précise Frank McCourt, propriétaire de l'OM, dans un communiqué.

"Nous sommes convaincus que la modernité de ses méthodes, sa vision très pointue du football et son sens de l’innovation seront des atouts majeurs pour aborder un nouveau cycle, qui permettra à notre club de reprendre sa marche en avant", détaille pour sa part Jacques-Henri Eyraud, président du Directoire de l’Olympique de Marseille.