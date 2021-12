Football : Antoine Griezmann testé positif au Covid-19 à quelques jours de la reprise en Liga

Le joueur de l'Atlético de Madrid a été testé positif au Covid-19, a déclaré son club via un communiqué.

Après le Real Madrid et le FC Barcelone, c'est au tour de l'Atlético de Madrid d'être affecté par le Covid-19. Dans un communiqué officiel publié jeudi 30 décembre, le champion d'Espagne en titre a annoncé cinq cas positifs au sein de son effectif dont Antoine Griezmann. Ses coéquipiers Koke, Hector Herrera, João Félix et son entraîneur Diego Simeone, sont également touchés.

Detectados cinco casos positivos en las pruebas PCR realizadas al primer equipo.



Asymptomatiques, ils se trouvent tous à l'isolement à leur domicile, "dans le strict respect des recommandations des autorités sanitaires". Une mauvaise nouvelle pour les Colchoneros avant la réception du Rayo Vallecano dimanche pour le compte de la 19e journée de Liga.

Quatre cas au Real, six à Barcelone

Du côté du Real Madrid, quatre cas positifs ont été annoncés mardi. Thibaut Courtois, Vinicius Junior, Federico Valverde et l'international français Eduardo Camavinga ont été testé positifs. A Barcelone, ses compatriotes Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti, ainsi que l'Espagnol Gavi, ont rejoint la liste des cas de Covid-19, où figuraient déjà Dani Alves, Jordi Alba et Clément Lenglet.