Le match de foot à Madrid entre streamers français et espagnols interrompu à cause de gestes racistes

Le match de football organisé entre créateurs de contenus français et espagnols au Civitas Metropolitano, le stade de l'Atlético de Madrid, samedi 12 octobre, a été interrompu de longues minutes, en début de deuxième période, à cause de gestes racistes visant un joueur noir de l'équipe française. "Brawks" a identifié le supporter espagnol en tribune et l'a confronté, lui réitérant les signes de singe (les mains sous les aisselles) en le montrant du doigt. Quelques instants plus tard, les joueurs des deux équipes ont rejoint les vestiaires, interrompant la rencontre à la 57e minute, au moment où l'Espagne menait 1-0.

On honte, on espère une LOURDE sanction pour cette personne.

"Je m'excuse. C'est moi qui vous ai amenés ici et on vous insulte", a déclaré Aminematue le streamer et organisateur de l'événement côté français, en s'adressant aux gradins. "C'est la première fois que je suis victime de racisme et le racisme n'a pas sa place dans le sport. On est venus pour jouer au foot, on a de belles valeurs", a regretté Brawks, qui a, lui aussi, pris le micro en s'adressant au stade, avant que le match ne reprenne et se solde par la victoire des Espagnols (2-0), deux ans après la première manche remportée par les Français sur le même score au stade Jean-Bouin à Paris.

Le match a repris après de longues minutes d'interruption.

Il ne s'agit pas du premier cas d'actes racistes constatés dans les tribunes de stades de football en Espagne. Le joueur brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, en a été victime à de nombreuses reprises. En septembre dernier, un supporter de Majorque a notamment été condamné à un an de prison ferme [lien en Espagnol] après des insultes répétées à l'encontre de plusieurs joueurs noirs de Liga.