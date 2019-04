"La situation actuelle m'attriste": il lance une cagnotte en ligne pour pouvoir racheter le FC sochaux

Un jeune auto-entrepreneur a lancé une cagnotte en ligne pour tenter de récolter 5 a 10 millions d'euros.

Rémi Rabillon, un jeune auto-entrepreneur de Montbéliard dans le Doubs, a lancé une cagnotte en ligne pour racheter le FC Sochaux, rapportent vendredi 26 avril France Bleu Belfort-Montbéliard et France Bleu Besançon.

Il cherche entre cinq et dix millions d'euros

"Je suis en fait un fan inconditionnel du FC Sochaux depuis toujours", raconte le trentenaire. "Le club coule dans mes veines", insiste-t-il expliquant que la situation actuelle l'attriste. Le FC Sochaux est en pleine crise de gouvernance et lutte pour son maintien en Ligue 2. Et le 13 avril dernier, France Bleu révélait que l'actionnaire du FCSM était prêt à vendre le club. Le président aurait parlé d'un prix "entre cinq et dix millions d'euros".

Le jeune entrepreneur a donc décidé de se lancer pour "remettre le club dans le droit chemin". "Le projet que je porte est, je pense, celui des supporters et de toute la région, c'est vraiment remettre le club en selle sur la scène française de premier plan en Ligue 1", annonce Rémi Rabillon.

Il compte aussi sur les habitants de l'agglomération du pays de Montbéliard et sur les instances sportives de la région notamment les districts de football. Il assure être d'ailleurs déjà en contact avec deux entrepreneurs de la région, mais pour l'instant, sa cagnotte peine à décoller.