La Fédération française de football débloque 10 millions d'euros supplémentaires en faveur des clubs amateurs

La Fédération française de football va débloquer 10 millions d'euros supplémentaires pour soutenir le foot amateur, ce qui porte le budget total à 96 millions d'euros pour la saison 2018-2019.

La Fédération française de football débloque 10 millions d'euros supplémentaires pour soutenir le foot amateur, a appris le service des sports de franceinfo jeudi 13 septembre.

Ces 10 millions d'euros viennent s'ajouter au budget initialement prévu de 86 millions d'euros pour la saison 2018-2019, ce qui porte le budget à 96 millions d'euros. Cette somme a pu être dégagée grâce aux retombées indirectes de la victoire de l'équipe de France lors de la Coupe du monde en Russie.

Favoriser la pratique du football par le plus grand nombre

Le comité exécutif de la Fédération française de football entend par cette enveloppe exceptionnelle soutenir les clubs de village et de quartiers pour leur permettre d'acheter des équipements et du matériel (maillots, ballons, buts, plots pour les plateaux d'entraînement...)



Les petits clubs qui recevront cette dotation devront impérativement disposer d'une école de football. La priorité de la fédération est de favoriser l'accès à la pratique du football au plus grand nombre d'enfants en aidant les clubs qui ont une politique tournée vers la jeunesse.