L'ex-footballeur Samuel Eto'o doit près d'un million d'euros au fisc espagnol

L'ancienne superstar du football africain Samuel Eto'o doit près d'un million d'euros au fisc espagnol, son nom apparaissant sur la liste de "débiteurs" auprès des finances publiques d'après un rapport publié lundi 27 décembre. L'ancien buteur des Lions indomptables, 40 ans, doit en effet, selon ce document, 981 598,19 euros au Trésor Public espagnol. Il avait été élu le 11 décembre à la tête de la fédération camerounaise de football.

I’ll be remembering today as one of the proudest moments of my life. I’m deeply grateful for to be elected as the new president of @FecafootOfficie. Every vote represents the energy and ambition of our football family to take our beloved sport to a level we’ve never seen before. pic.twitter.com/2z8fjLBMLA