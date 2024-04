Ligue 1 : Kylian Mbappé, inoffensif et décevant pour son dernier Classique

Deuxième meilleur buteur de l'histoire des Classiques, le capitaine parisien, sorti à l'heure de jeu, a manqué l'occasion de marquer une ultime fois de son empreinte le duel entre l'OM et le PSG, dimanche.

Kylian Mbappé n'avait pas bien révisé son dernier Classique. L'attaquant parisien a beau porter une attention toute particulière à ses moindres faits et gestes, à distiller précautionneusement ses paroles pour faire passer des messages, il n'a pas pu retenir une moue de déception quand Luis Enrique l'a invité à rejoindre le banc, dimanche 31 mars, à l'occasion du match de clôture de la 27e journée de Ligue 1 remporté par Paris. Sorti peu après l'heure de jeu sous les copieux sifflets du Vélodrome, en même temps qu'Ousmane Dembélé et Fabian Ruiz, le capitaine du PSG n'a pu cacher sa surprise de quitter un Classique entre l'OM et le PSG, qu'il avait pris l'habitude de marquer de son empreinte.

D'autant que le club de la capitale, réduit à 10 après l'exclusion de Beraldo (40e), ne menait alors que d'une courte tête (1-0) au moment de sa sortie, et subissait les vagues olympiennes. Visiblement déçu, il a filé vers les vestiaires aux côtés de l'ailier tricolore pour se sécher des trombes d'eau qui sont tombées sans discontinuer sur le terrain.

Mbappé invaincu contre l'OM

Le passif du Bondynois, deuxième meilleur buteur de l'histoire des Classiques (9 buts et 2 passes décisives en désormais 14 matchs) derrière le Suédois Zlatan Ibrahimovic (11 buts), n'a pas suffi à convaincre le technicien espagnol pour le garder sur la pelouse. Le Catalan n'a pas dérogé à sa ligne : pas de statut particulier pour Mbappé, dont il s'attache à gérer le temps de jeu comme les autres, en vue de la dernière ligne droite et notamment du quart de finale de Ligue des champions contre le Barça.

"C'est toujours la même musique, chaque semaine. C'est fatigant. Je suis l'entraîneur, je prends des décisions tous les jours. Et c'est ce que je vais faire jusqu'à mon dernier jour au PSG, a commenté avec lassitude l'entraîneur parisien au micro de Prime Video après la rencontre. J'essaie toujours de trouver la meilleure solution pour Paris. Parfois, je peux me tromper, mais ce sont mes choix."

Il faut dire aussi que la performance poussive de l'international français ne penchait pas en sa faveur. Dans le désordre, Mbappé dimanche soir, c'est 12 ballons perdus, 1 centre, 2 dribbles réussis (sur 4), 14 passes réussies sur 20 (70%), mais surtout aucun tir.

C'est donc sans son capitaine et avec une ligne d'attaque renouvelée que le Paris Saint-Germain est allé chercher un but supplémentaire (Ramos, 85e) qui lui permet de s'adjuger un nouveau succès dans ce grand rendez-vous de la Ligue 1. Pas sûr que cela suffise à lui faire retrouver le sourire, mais Kylian Mbappé va tirer sa révérence dans le Classique avec un statut de joueur qui n'a pas connu la défaite contre l'OM en 14 rencontres (10 victoires, 2 nuls en Ligue 1, une qualification en quarts de finale de Coupe de France en 2018 et un succès en Trophée des champions en 2020).