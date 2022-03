Kylian Mbappé recadre un site de paris sportifs après un tweet déplacé sur son père

(MATTHIEU MIRVILLE / DPPI via AFP)

Jeudi 31 mars, Kylian Mbappé a directement visé l'opérateur de paris sportifs Winamax sur Twitter. "Le danger des paris en ligne... ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp", a écrit le jeune attaquant parisien, après une blague de l'opérateur visant directement son père Wilfrid. Sur le réseau social, l'opérateur de paris en ligne avait diffusé une photographie d'archive d'un spectateur torse et fesses nus dans un stade de football, avec pour légende : "Wilfrid Mbappé lors du but de son fils contre l'Afrique du Sud."

Publié vers 21h25 et rapidement devenu viral, le tweet de Mbappé comptait plus de 95 000 mentions "J'aime" et avait été retweeté quelque 20 000 fois vers 23h15.

Le danger des paris en ligne… ne plus avoir de limite.

Un peu de respect svp



@WinamaxSport pic.twitter.com/7Wj5jbBdPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 31, 2022

Le tweet de Winamax, friand de plaisanteries sur le réseau social, a été supprimé environ trente minutes après la réponse de l'international français et a déclenché un tollé en ligne. Cette prise de position de Mbappé fait directement écho à son récent boycott de plusieurs sponsors de l'équipe de France. Parmi ces entreprises figure notamment Betclic, autre opérateur de paris en ligne.