Football : Kylian Mbappé a "sans doute le plus gros salaire dans l'histoire du sport mondial", selon le rédacteur en chef "football" de L'Equipe

Le quotidien sportif publie ce jeudi un classement du salaire des joueurs de Ligue 1. Le capitaine de l'équipe de France est en tête avec 6 millions d'euros par mois.

Kylian Mbappé a "sans doute le plus gros salaire dans l'histoire du sport mondial", affirme jeudi 30 mars sur franceinfo Lionel Dangoumau, rédacteur en chef du service football au journal L’Equipe. Le quotidien sportif a dévoilé son classement des joueurs les mieux payés cette saison en Ligue 1, avec en tête le nouveau capitaine de l'équipe de France dont le salaire brut mensuel attient 6 millions d'euros.

>>> France-Pays-Bas : "Je veux ouvrir la possibilité aux autres de s'exprimer", assure Kylian Mbappé, nouveau capitaine des Bleus

"Depuis qu'il a signé son nouveau contrat avec le PSG à la fin de la saison dernière, Kylian Mbappé a franchi un cap assez spectaculaire au niveau de ses revenus", explique Lionel Dangoumau. Le journaliste rappelle que ce classement ne prend pas en compte les "primes colossales" que perçoit l'attaquant du PSG. Ce "contrat pharaonique l'a en partie convaincu de rester au PSG alors qu'on sait qu'il était courtisé par le Real Madrid l'année dernière", précise-t-il.

Un "écart historique" entre le PSG et les autres clubs de Ligue 1

Autre enseignement à tirer de ce classement, l'omniprésence du club parisien. Le Top 10 est entièrement composé de footballeurs du PSG, ce qui est "assez logique", selon Lionel Dangoumau, compte tenu du budget du PSG "très supérieur à ceux des autres clubs français, y compris ceux qui sont en haut du tableau comme l'OM ou Monaco". Le rédacteur en chef du service football de L'Equipe explique que ces fortes rémunérations concernent à la fois les "joueurs avec plus d'expérience et mieux cotés" sur le plan international, mais aussi "les joueurs un peu moins stars qui ont des salaires sans commune mesure avec des [footballeurs] qui évoluent au même poste dans d'autres clubs français".

Il y donc un "écart historique" entre le PSG et les autres clubs de Ligue 1, surtout depuis que "le PSG est allé chercher des joueurs comme Neymar et Messi qui avaient des salaires parmi les plus hauts dans le monde dans leur ancien club".

Si l'on se fie uniquement aux rémunérations fixées par le club de la capitale, "ce classement nous situe dans la tranche haute des grands clubs européens", ajoute Lionel Dangoumau. Il tient tout de même à préciser que des clubs comme Monaco, l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais "se situent dans une deuxième tranche, derrière la quinzaine de clubs européens qui sont les plus rémunérateurs pour leurs joueurs".