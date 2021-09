DIRECT. Ligue des champions : le PSG aligne son trio Messi-Neymar-Mbappé pour entamer sa saison européenne face au FC Bruges

On y est, le PSG est de retour dans la plus grande compétition européenne, mercredi 15 septembre, avec une première rencontre face au FC Bruges. Dans un groupe A très relevé avec Manchester City et le RB Leipzig, le Paris Saint-Germain n’a pas de points à perdre sur la pelouse de Bruges. Il y a deux ans, le club parisien avait écrasé les Belges chez eux (5-0) grâce à un triplé de Kylian Mbappé notamment.

L’attaquant français sera, sauf retournement de situation, titulaire et on pourrait assister à la première du trio d'attaque Messi-Neymar-Mbappé. Jamais les Parisiens n’ont semblé aussi armés pour conquérir le graal européen, ce qu’ils ont toujours échoué à faire dans leur histoire.