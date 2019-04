Interruption du match de Ligue 1 Dijon-Amiens : la ministre des Sports condamne des insultes racistes "intolérables"

Roxana Maracineanu estime "rassurant de voir les joueurs réagir, les équipes s’indigner et faire bloc", après les cris racistes qui ont conduit à l'interruption vendredi pendant quelques minutes du match Dijon-Amiens.

Interrogé samedi 13 avril sur franceinfo au lendemain de l'interruption pendant quelques minutes du match Dijon-Amiens après des cris racistes, Roxana Maracineanu dénonce des "insultes racistes intolérables, dans les stades, dans la société" et elle estime "rassurant de voir les joueurs réagir, les équipes s’indigner et faire bloc".

La ministre des Sports rappelle qu’il "ne faut pas banaliser ce genre de réactions, ce genre de comportements". Roxana Maracineanu annonce qu’elle recevra mercredi Noël le Graët, le patron de la Fédération française de football, la Ligue de Football, et qu'elle abordera avec eux ces questions. "On doit être intransigeants", insiste-t-elle.

"Il faut définir un arsenal concret, poursuit la ministre. Qu’est-ce qu’on fait, on interrompt les matchs, on les arrête ? (…) Cela devient un endroit dangereux où on va jouer, ce n’est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, c’est un sport ce n’est pas la foire", a-t-elle déclaré.