DIRECT. Liverpool-Inter Milan : les Nerazzurri veulent marquer vite pour y croire... Suivez le huitième de finale retour de Ligue des champions

Quinze minutes avaient suffi. Au match aller, Interistes et Reds avaient longtemps fait jeu égal avant que le coaching de Jürgen Klopp et l'abnégation de ses joueurs ne fassent la différence. Les buts de Roberto Firmino et Mohamed Salah sur la pelouse du stade Giuseppe-Meazza permettent ainsi au tout récent vainqueur de la Coupe de la ligue anglaise d'aborder son match retour, mardi 8 mars, en position de force.

Depuis leur confrontation du 16 février, les deux équipes connaissent des dynamiques inverses. Si les coéquipiers de Sadio Mané ont enchaîné cinq victoires de rang, les Nerazzurri éprouvent des difficultés. Après une défaite à domicile face à Sassuolo (0-2) et deux matchs nuls (0-0 à que fois) face au Genoa et dans le derby milanais, ils ont cependant passé leurs nerfs sur la lanterne rouge italienne, la Salernitana (5-0), vendredi.

Absent des phases finales de Ligue des champions depuis dix ans, l'Inter Milan joue son va-tout sur ce match retour à Anfield.