Incidents Lyon-Marseille : interdictions de stade, sécurité des enceintes... "Des propositions sous quinze jours", annonce le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le Garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti, et Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, ont réuni mardi 23 novembre au ministère de l'intérieur, les représentants du football après qu'un spectateur a jeté une bouteille sur le capitaine marseillais Dimitri Payet lors du match de Ligue 1 entre Lyon et Marseille dimanche 21 novembre au Groupama Stadium. L'incident avait entraîné l'arrêt définitif de la rencontre.

La Ligue de football professionnelle (LFP), la Fédération Française de football (FFF), les représentants des arbitres, des joueurs ainsi que ceux de plusieurs clubs de football se sont rassemblés autour de la table pour la première fois. A la sortie de la réunion, Gérald Darmanin a affirmé que les échanges ont porté sur les "améliorations nécessaires" pour éviter que de tels débordements ne se reproduisent "afin que le foot reste une grande fête populaire".

Quatre pistes de réflexion

"On a convenu de travailler ensemble rapidement et de faire des propositions au Premier ministre et aux instances dirigeantes dans quinze jours", a poursuivi le ministre de l'Intérieur. Si pour l'heure aucune décision n'a été prise, quatre pistes de réflexion ont été évoquées par Gérald Darmanin : l'interdiction des stades, la sécurité des enceintes (notamment avec des vidéos protection et des filets), la sécurité privée (autrement dit l'accès au stade) et l'accélération de la décision d'un arrêt de match (comment et avec quelles responsabilités). Le rôle de l'arbitre et du préfet dans de telles situations sera aussi redéfini.

Les décisions seront "pourquoi pas législatives, et à coup sûr réglementaires", a encore affirmé le ministre de l'Intérieur, afin de "pouvoir rapidement évacuer la minorité agissante qui pollue le beau spectacle" et garantir "à la très grande majorité des amateurs de football de pouvoir vivre en toute sécurité leur passion" en protégeant "les joueurs, l'arbitre" et "tous ceux qui se rendent au stade".

Les représentants du football se sont montrés soudés : "Le football français s'est présenté uni", a scandé Vincent Labrune, le président de la LFP qui a salué un "échange constructif".