Les Girondins de Bordeaux, qui redémarrent en National 2 cette saison, découvrent le monde amateur et entament leur remontée, menés par l'Anglais Andy Carroll.

Les Girondins sont toujours vivants, mais redémarrent de tout en bas. Passé tout proche de disparaitre, Bordeaux repart cette saison du quatrième échelon, le National 2. En six ans, plombés par 100 millions de dettes, les Maritimes sont passés du haut de tableau de Ligue 1 au monde amateur.

Cette saison, pas de mise au vert, pas plus de repas d'équipe, considérés trop coûteux. Mais le club peut compter sur des joueurs impliqués, comme le vétéran Andy Carroll, passé par Liverpool, qui a marqué ce week-end son 5e but en trois matchs. "Je pense que tout le monde se dit que c'est une décision étrange mais pour moi c'est un grand club et l'opportunité de faire partie d'une histoire qui peut être belle", estime l'international anglais (neuf sélections).

Le club peut également se reposer sur les 11 000 spectateurs du Matmut Atlantique, qui n'ont pas déserté malgré le manque de prestige des affiches. "J'ai du mal à me rendre compte qu'on vient les voir jouer contre l'US Avranches. Il y a trois ans, on jouait contre l'OM et Paris. C'est très difficile mais on est toujours là", avoue un supporter lors de la victoire face à Avranches ce week-end (1-0). Un sujet Stade 2 diffusé dimanche 20 octobre.