Football : Uber Eats étend son partenariat avec la Ligue 1 jusqu'en 2024

La Ligue de football professionnel (LFP) et la plateforme de livraison de repas Uber Eats, partenaire titre de la Ligue 1 depuis la saison dernière, ont annoncé mercredi 10 novembre, avoir prolongé de deux ans le contrat, qui les lie désormais jusqu'en 2024. "Nous sommes ravis que la LFP nous renouvelle sa confiance pour

renforcer le tournant digital initié il y a déjà trois ans et prolonger notre accompagnement dans le développement du championnat de France et des clubs

professionnels français”, a réagi Bastien Pahus, manager général d'Uber Eats

France, Suisse et Belgique, dans un communiqué.

Partenaire titre de l'eLigue 1

Le montant du contrat, estimé à environ 15 millions d'euros annuels pour l'exercice en cours, serait réévalué à 16 millions d'euros pour la saison 2022-2023 et à 17 millions d'euros pour la saison 2023-2024, d'après le quotidien sportif L'Equipe.

L'accord, avalisé mardi 9 novembre par le conseil d'administration de la Ligue, permet également à Uber Eats d'associer son nom à la compétition de football en ligne eLigue 1. "Le ballon d'essai de 2020 est aujourd'hui transformé, ce qui démontre l'attractivité de notre compétition, ainsi que son impact en termes d'audience et de visibilité sur l'ensemble de nos territoires", s'est satisfait le président de la LFP Vincent Labrune dans un communiqué.