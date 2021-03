Football : protocole anti Covid-19, calendrier serré, décalage horaire... L'entame compliquée des Bleus dans les éliminatoires du Mondial

L'équipe de France de football va enchaîner trois matchs en une semaine et passer beaucoup de temps dans l'avion. L'Ukraine mercredi soir, le Kazakhstan dimanche et la Bosnie-Herzégovine mercredi prochain. La récupération sera difficile mais indispensable pour éviter les blessures.

L’équipe de France de football va entamer mercredi 24 mars sa campagne de qualification pour le mondial 2022 au Qatar. Trois matchs au programme en une semaine : l’Ukraine mercredi soir au stade de France, le Kazakhstan dimanche à Noursoultan (nouveau nom de la capitale du Kazakhstan) puis la Bosnie-Herzégovine mercredi prochain à Sarajevo. Un programme copieux, avec de longs déplacements et à chaque fois un protocole sanitaire anti Covid-19 strict à respecter. Les Bleus vont devoir encore s’adapter.

Un risque accru de blessures

Contrairement à ce qui se fait d’ordinaire lors d’un match à l’extérieur, aucun intendant de l’équipe de France ne s’est rendu en amont au Kazakhstan et en Bosnie-Herzégovine en raison des sept jours d’isolement imposés après un déplacement hors union européenne. La délégation française s’est renseignée sur les conditions d’accueil grâce à des correspondants sur place et les stades ont été étudiés à travers des vidéos.

Le programme de l'Equipe de France a été modifié à la suite de la détection de plusieurs cas Covid-19 à l'hôtel d'Enghien-les-Bains. Les Bleus restent à Clairefontaine jusqu'à vendredi et leur départ pour le Kazakhstan. https://t.co/Jctug27VDO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 23, 2021

Même si les joueurs et le staff technique se rendront sur place dans un avion privé de standing, comprenant 70 places pour une petite soixantaine de personnes à transporter, gérer ce calendrier resserré avec ces déplacements contraignants n’a pas été simple reconnaît le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps : "On a un stage qui est compliqué de par les trois matchs rapprochés et la particularité d'avoir deux longs déplacements, notamment le premier au Kazakhstan où on restera une journée dans les airs avec le décalage horaire."

"On a fait en sorte de planifier ça avec l'ensemble du staff pour être aux petits soins avec les joueurs pour qu'ils puissent, après ce premier match contre l'Ukraine continuer de bien récupérer pour le match de dimanche au Kazakhstan." Didier Deschamps à franceinfo

Il faut penser à tout avant de passer cinq jours loin de Clairefontaine : la nourriture, le matériel médical, les cinq tables de massage pour les kinés - deux seulement peuvent être transportées dans l’avion - les vélos d’appartement pour la récupération qui sera le maître mot de cette semaine de matchs rapprochés. "On a besoin aussi de plages de récupération sinon il y a énormément de blessures, explique le défenseur des bleus, Raphaël Varane. C'est vrai que le football évolue beaucoup, il y a plus d'intensité, plus de matchs et on peut arriver à un moment où c'est compliqué pour les joueurs internationaux, notamment, de réussir à enchaîner et être performant. Maintenant, sur cette période-là, le fait qu'il y ait trois matchs, c'est à nous de nous adapter."

Pour le staff des bleus, une grande rigueur est indispensable afin de placer les joueurs dans les meilleures conditions pour bien commencer ces éliminatoires.