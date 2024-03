Football : plus de 247 000 licenciées en 2023-2024, un record en France

Le football français s'accorde de plus en plus au féminin. Neuf jours après la première finale de l'histoire de l'équipe de France féminine, perdue contre l'Espagne (2-0), la Fédération française de football a annoncé un record de licenciées en France, vendredi 8 mars. Au total, ce sont 247 160 licences qui ont été distribuées à des femmes en 2024, ce qui représente une hausse de 12% par rapport aux chiffres de l'année 2023. Au total, elles se répartissent au sein de plus de 8 000 clubs en France, dont 4 000 dans des équipes strictement féminines.

La Fédération à mi-chemin de ses objectifs

Si le nombre de joueuses, de dirigeantes et d'arbitres a suivi une augmentation graduelle, c'est sur les bancs que la progression est la plus marquante. La FFF annonce un total de 1 359 coachs et éducatrices, soit une augmentation de 20,8% depuis la saison 2021-2022.

Tous les chiffres clés et faits marquants de la pratique au féminin à l’occasion de la #JourneeDesDroitsDesFemmes ♀️



Lancé en avril 2023 par le président de la FFF Philippe Diallo, le plan de développement du haut niveau apporte des premiers résultats encourageants, mais du chemin reste à parcourir pour atteindre l'objectif des 500 000 licences à l'horizon 2028, fixé en octobre dernier.