VIDEO. Foot : Marseille en ébullition avant la demi-finale de la Ligue Europa face à Salzbourg

Marseille (Bouches-du-Rhône) est en ébullition. Le soleil brille sur la ville, mais la météo est loin d'agrémenter toutes les conversations. Ce soir, 26 avril, il y a match et pas n'importe lequel : une demi-finale européenne. Toute la ville espère une victoire contre Salzbourg (Autriche), le Vélodrome s'accroche à son rêve : la qualification pour la cinquième finale européenne de l'Histoire de l'Olympique de Marseille.

Un match à guichets fermés

Joueurs, supporters, tous sont unis pour ce rendez-vous face à Salzbourg. La passion OM n'a pas de frontières : les supporters qui n'ont pas pu faire le voyage sont mobilisés. Partout en France et dans le monde, les fans du club seront devant leur écran de télévision. Ce soir, le Vélodrome sera plein, ils seront 67 000 spectateurs en bleu et blanc prêts à chanter, à crier et à encourager l'OM.

Le JT

Les autres sujets du JT