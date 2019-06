Football : le Belge Eden Hazard s'engage avec le Real Madrid jusqu'en 2024

Après le transfert du prometteur attaquant serbe Luka Jovic, c'est cette fois une star planétaire confirmée, troisième du Mondial 2018 avec la Belgique, qui débarque au stade Santiago-Bernabeu

Zinédine Zidane tient sa star ! Vendredi 7 juin, le Real Madrid a officialisé l'arrivée du Belge Eden Hazard (Chelsea) pour plus de 100 millions d'euros, selon la presse. Un record pour l'équipe merengue et le premier renfort d'envergure "galactique" du second mandat de l'entraîneur français.

Après le transfert du prometteur attaquant serbe Luka Jovic (21 ans), c'est cette fois une star planétaire confirmée, troisième du Mondial 2018 avec la Belgique, qui débarque au stade Santiago-Bernabeu. L'ancien joueur de Lille s'est engagé jusqu'en 2024 avec le club merengue et sera présenté aux fans le 13 juin au Bernabeu, après avoir passé sa visite médicale.

En rejoignant le Real après plusieurs mois de spéculations autour de son avenir, l'international belge va devenir l'une des têtes d'affiche du second mandat de "Zizou", au sein d'un Real très francophone avec également Karim Benzema, Raphaël Varane, Thibaut Courtois et Luca Zidane.