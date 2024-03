Football : l'équipe de France masculine va se déplacer en train pour un match amical à Metz, en juin

L'idée évoquée en octobre par le président de la Fédération française de football (FFF) va bientôt se concrétiser. L'équipe de France masculine de football se déplacera en train pour le dernier match préparatoire de l'Euro en juin à Metz, a annoncé Philippe Diallo, mercredi 20 mars dans un entretien au Figaro. "Pour le déplacement à Metz en juin, je vous annonce que nous irons en train. C'est réglé et acté. Les conditions sont réunies", déclare-t-il, à propos de ce dernier rendez-vous avant l'Euro en Allemagne qui débutera en juin. L'adversaire n'est pas encore connu.

Cette idée avait d'abord concerné le match amical de samedi à Lyon contre l'Allemagne, mais la FFF avait dû renoncer. "On fait Metz et pas Lyon ou Marseille (mardi contre le Chili), pour des questions d'horaires, de sécurité, de récupération, de calendrier plus favorable", explique Philippe Diallo. "Pour Lyon, on a étudié l'idée de prendre un train privé, sur Paris-Lyon, mais il y a tellement de trafic que ce n'est pas possible. Et les horaires ne nous convenaient pas pour la récupération des joueurs", ajoute-t-il.

Le dirigeant se réjouit néanmoins : "Les choses avancent et notre équipe de France A prendra le train bientôt. J'essaie d'impulser une action, cela prend du temps, les choses vont sur les bons rails." Ce n'est pas une première pour l'ensemble des équipes de France de football : les Bleues coachées par Hervé Renard et les Espoirs de Thierry Henry ont déjà eu l'occasion de prendre le train par le passé.