Football : l'entraîneur du Red Star, Habib Beye, dénonce des actes racistes à Nancy

Les joueurs du Red Star, en déplacement à Nancy mercredi, auraient été visés par des mimes et des cris de singe de la part de supporters adverses selon leur entraîneur.

Temps de lecture : 1 min

Tenu en échec sur la pelouse de Nancy (1-1) en National, mercredi 11 octobre, le Red Star a connu une triste fin de soirée hors du terrain, selon son entraîneur Habib Beye. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a indiqué que plusieurs de ses joueurs se sont plaints d'actes racistes de la part de supporters. "J'ai trois de mes joueurs qui ont été interpellés par la tribune avec des mimes de singe et des cris de singe", a affirmé le coach audonien au micro de Canal+ à la sortie du match.

"Il y a des gens qui me disent qu'aujourd'hui, dans un stade, il ne faut pas envenimer les choses et ce sont des choses qui sont comme ça. On a banalisé toutes ces situations. Aujourd'hui, le match de foot ne m'intéresse pas, il est effacé de ma mémoire. Mais si on laisse passer ce genre de chose, on n'avancera pas, a poursuivi Habib Beye. [...] Je me battrai toujours, jusqu'à ma mort, contre ces choses-là. J'espère que ce public sera sanctionné, qu'il y aura des images, des gens qui viendront témoigner de ces choses-là, parce que c'est inacceptable". Les faits dénoncés n'ont pas été constatés de manière officielle. Au soir de la rencontre, ni les deux clubs concernés ni la Ligue n'ont réagi.