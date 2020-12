Football : l'ancien sélectionneur des Bleus Raymond Domenech devient l'entraîneur du FC Nantes, annonce le club

C'est désormais officiel. L'ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, devient le nouvel entraîneur du FC Nantes, a annoncé le club de football samedi 26 décembre. "Le technicien s’est engagé jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 avec le club des bords de l’Erdre", indique le FC Nantes dans un communiqué.

Le FC Nantes annonce ce jour la nomination de Raymond Domenech au poste d’entraîneur de l’équipe première jusqu’à la fin de la saison 2020-2021. — FC Nantes (@FCNantes) December 26, 2020

"Le FC Nantes est heureux de pouvoir compter sur l’expérience de Raymond Domenech pour la suite de la saison 2020-2021. C’est un choix mûrement réfléchi. Je suis convaincu des qualités que peut apporter l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, habitué au haut niveau, à notre club", a déclaré Waldemar Kita, président du FC Nantes, cité dans le communiqué.

"Je suis très heureux et très fier de rejoindre aujourd’hui un club mythique français comme le FC Nantes", a déclaré Raymond Domenech. "J’ai hâte de me mettre au travail avec le staff et de tout mettre en œuvre pour que le club retrouve une place digne de son rang."